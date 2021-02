Fatturazione elettronica: cosa è e come fare una fattura elettronica gratis - Tuttoggi

Esiste anche la possibilità di fare fattura elettronica gratis, ecco come

Per decenni le fatture sono state compilate in vari modi, a mano con carta e penna su moduli prestampati, con macchine da scrivere, computer (word, excel, ecc…) e, con il diffondersi dell’informatizzazione aziendale, tramite diverse tipologie di software gestionali o di fatturazione che permettono di generare le fatture anche in maniera totalmente automatica.

Successivamente, una volta compilata, la fattura veniva consegnata al cliente oppure spedita a quest’ultimo via posta ordinaria o, a seguito del sempre crescente utilizzo dei computer e di internet, via e-mail.

Dall’1 gennaio 2019 in Italia è stata resa obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA la cosiddetta Fattura Elettronica, un documento informatico che ha un preciso formato e specificatamente strutturato, creato seguendo precise regole e trasmesso in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, piattaforma che si occupa della consegna della fattura elettronica al soggetto ricevente.

A parte i titolari di Partita IVA in regime dei minimi e in regime forfettari e i piccoli produttori agricoli, tutte le aziende quindi devono dotarsi di particolari software che permettono di inviare, ricevere e gestire le fatture elettroniche, a meno che non si decida di far fare tutto al proprio commercialista.

Superato lo “scoglio” della scelta del programma più adatto allo scopo, la fatturazione elettronica risulta davvero semplice da utilizzare dato che il modo di compilare una fattura elettronica non è sostanzialmente cambiato rispetto alla compilazione dei documenti tradizionali.

Come fare fattura elettronica gratis

Esiste anche la possibilità di fare fattura elettronica gratis utilizzando degli appositi siti o tool online che consentono di creare da zero un documento che rispetti lo standard delle fatture elettroniche che, come da normativa, sono scritte in linguaggio XML e inviate a destinazione tramite il sistema di che controlla la correttezza del formato e la completezza dei dati.

Tuttavia, seppur gratuiti, questi sistemi forniscono solo delle funzionalità essenziali e non è raro che si debba far ricorso ad altri tool per l’invio e la conservazione delle fatture elettroniche dopo averle compilate. Insomma, si tratta di software non sempre intuitivi e che richiedono anche una certa dimestichezza con la gestione di informazioni e documenti digitali.

Per questo motivo è sempre consigliabile affidarsi a programmi, tra i quali troviamo delle soluzioni di fatturazione online tramite cloud, che siano completi, facili da usare e che consentano di gestire tutta la fatturazione, dalla creazione, all’invio, alla ricezione e alla conservazione.

Questi programmi, che come detto possono essere anche utilizzati tramite il web browser o uno smartphone, hanno un costo annuale davvero contenuto e offrono anche dei periodi di prova gratuiti. In questo modo sarà possibile testare con mano la loro utilità e la loro facilità di utilizzo creando una fattura elettronica gratis, in maniera tale da capire se rappresentano la soluzione adatta al proprio business.

Utilizzando questi particolari software creare una fattura elettronica è alquanto semplice e veloce, dato che basterà inserire il codice SDI del cliente (identificativo obbligatorio per tutti), l’importo del bene venduto o della prestazione, il metodo di pagamento e pochi altri dettagli per generare automaticamente una fattura elettronica senza errori e fedele agli standard.

Qualche altro veloce click e la fattura verrà inviata correttamente al destinatario che, a sua volta, la ritroverà nel suo software di fatturazione elettronica.