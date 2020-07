Famiglia di cinghiali, il video dal drone

Famiglia di cinghiali, impazza sul web il video ripreso dal drone, realizzato da Andrea Musco.

Famiglia di cinghiali Una famiglia di #cinghiali osservati da vicino grazie alle riprese di un drone Publiée par TuttOggi sur Vendredi 24 juillet 2020

Un video girato nelle campagne intorno a Spoleto. Dove si vede una famiglia di cinghiali con almeno sei cuccioli, che escono dal bosco per andare a mangiare nei campi.

Il tema dei cinghiali è particolarmente dibattuto in questo momento in Umbria. Non soltanto tra i cacciatori, che si sono divisi sulle nuove novità del Calendario venatorio, sino al compromesso dell’apertura alla braccata fissata al 18 ottobre.

A lamentare misure più stringenti per contenere il proliferare dei cinghiali sono le associazioni degli agricoltori. Coldiretti, in particolare, stima in 120mila gli esemplari di cinghiali presenti in Umbria. In un territorio in cui dovrebbero essercene circa un quarto.

E così i cinghiali si spingono nei campi coltivati ed anche a ridosso delle abitazioni, in cerca di cibo tra i cassonetti dei rifiuti.

La Regione sta varando nuove misure di contenimento, contestate però da animalisti e vegani.