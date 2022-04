Falsi tamponi Covid in cambio di soldi per il green pass, arrestato farmacista - Tuttoggi

Registrava falsi tamponi per far ottenere il green pass in cambio di soldi o a familiari non vaccinati: nei guai farmacista di Foligno. Altri 9 indagati

Avrebbe registrato falsi tamponi Covid positivi in cambio di soldi o come favore a familiari (almeno 9 in tutto) per far loro ottenere il green pass da guariti senza essere vaccinati. Per questo un farmacista di Foligno è stato arrestato sabato mattina. Per l’uomo il gip del tribunale di Spoleto ha disposto gli arresti domiciliari dopo l’inchiesta portata avanti dalla locale procura e condotta dai carabinieri del Norm di Assisi e della stazione di Valfabbrica.

Proprio da Valfabbrica, infatti, è partita l’inchiesta, con i carabinieri che avevano scoperto delle anomalie sul green pass di un cittadino. Da qui sono risaliti al collaboratore di una farmacia di Foligno, accusato di corruzione e falsità in documenti informatici pubblici con efficacia probatoria.