Falco pellegrino ucciso nei boschi di Gubbio "Atto criminoso, intervengano istituzioni" - Tuttoggi

Questo rapace è stato recuperato e preso in cura da Wildumbria ma purtroppo, a causa delle gravi ferite riportate, non ce l’ha fatta. “Non abbiamo parole che possano descrivere i nostri sentimenti verso questo genere di comportamenti né verso questo genere di ‘persone’ – hanno dichiarato i volontari – Ci auguriamo, per l’ennesima volta, che istituzioni e associazioni venatorie intraprendano azioni di educazione civica all’interno delle ATC e che si persegua chi si rende protagonista di questi atti criminosi che troppo spesso sono celati da un velo, neanche troppo sottile, di omertà”.

L’appello di Wildumbria è quindi diretto ai dirigenti delle associazioni venatorie umbre, alle ATC, a tutti i portatori di interesse e all’assessore alla Caccia Roberto Morroni, “perché si intraprendano azioni attive contro questo comportamento che troppo spesso caratterizza alcune zone della nostra Regione”.