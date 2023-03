Ex Zuccherificio, il Pd alla carica: “Quale futuro per l’area?”

I quesiti

Alla luce di questo contesto, i quesiti che il Partito democratico si pone sono: “la Giunta Comunale ha maturato un’idea sul ruolo e le funzioni che potrebbe ospitare l’area dell’ex Zuccherificio, alla luce delle motivazioni della recente sentenza?; Sono stati convocati Coop Centro Italia e Gabrielli per avviare la ripianificazione urbanistica dell’area?; il Parco delle Scienze e delle Arti, denominato Vision, verrà ubicato in tale area? A quale stadio si trova la progettazione ed il relativo iter burocratico?; Come intende la Giunta Comunale coinvolgere i cittadini ed il tessuto associativo folignate nel processo di ripianificazione urbanistica dell’area?; Sono stati avviati nuovi contenziosi da Coop Centro Italia per i mancati adempimenti previsti dall’ Accordo approvato in Consiglio comunale il 7 febbraio 2019?“.