“Ex Merloni, che fine ha fatto il progetto del grafene?”

Il progetto dei nano materiali

“Il grafene ovviamente non era altro che l’elemento principale che avrebbe dovuto aprire il campo alla micronizzazione di tutti i materiali e tali lavorazione avrebbero davvero aperto un mondo nuovo sulla green economy e inciso molto sul riuso di materiali usati. Purtroppo dopo aver aperto la strada ricordo ancora i vari incontri per trovare strutture idoenei, visto che l’allora proprietà della ex Merloni non aveva accettato l’offerta che gli venne fatta, si trovo una soluzione a Fossato di Vico. Una struttura che in breve tempo venne messa in condizione di produrre. Ma ad oggi è tutto fermo – aggiunge Recchioni che chiede di capire cosa sta succedendo al progetto dei “nano materiali”.

“Il territorio chiede risposte”

“Sono stati tanti e belli i discorsi nel giorno dell’inaugurazione da parte dei politici locali, regionali e nazionali ma soprattutto imprenditori di fama internazionale ma ora sembra tutto finito. Questo territorio, per quello che ha provato negli anni passati, non può essere di nuovo preso in giro e questo progetto essere ripescato solo in occasione di tornate elettorali”. Recchioni in questo chiede risposte a nome dei tanti che aspettano un’occasione di lavoro in questo territorio. Risposte che devono arrivare secondo l’ex sindacalista dagli imprenditori, dai politici e dall’Università di Perugia, coinvolta nel progetto. “Mi auguro che questo ritardo e questo fermo non sia cosa stabilita a tavolino, per agevolare magari la concorrenza vista la rilevanza del grafene e delle nanotecnologie per l’economia del futuro“, conclude Luciano Recchioni.