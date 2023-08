Ex Maran, Hoist non vende più a Ixigest - Tuttoggi.info

Appello dei sindacati a Hoist: "Evitare che altri acquirenti che con le loro proposte offendano il Lavoro ed i Lavoratori"

Niente più vendita ad Ixigest, da parte di Hoist Italia, del sito di Spoleto. Dopo le polemiche sul piano industriale ritenuto irricevibile, è saltata la cessione della ex Maran che era in corso. La notizia è trapelata lunedì, quando era stato nuovamente convocato il tavolo regionale con l’assessore Michele Fioroni, la proprietà e i sindacati.

Proprio le organizzazioni sindacali di categoria avevano giudicato le proposte avanzate da Ixigest come “retribuzioni sotto la soglia di povertà”. E martedì mattina in una nota a firma di Simona Gola, Cristina Taborro, Paolo Pierantoni e Maria Ermelinda Luchetti, scrivono: “Le OO.SS., a seguito della comunicazione di Hoist Italia srl di chiudere la procedura di vendita ad Ixigest srl, rivendicano e pongono all’attenzione il sito di Spoleto grande valore umano e professionale del dove, in questi giorni di tensione e paura per l’incertezza del futuro, le Lavoratrici ed i Lavoratori non hanno abbassato mai la produttività e la soddisfazione dei Committenti. Ragione per cui si chiede ad Hoist, per le azioni future, di tenere presente quanto affermato e di evitare che altri acquirenti che con le loro proposte offendano il Lavoro ed i Lavoratori.

Le OO.SS. – conclude la nota – ringraziano ampiamente la Regione, l’Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Fioroni e lo Staff dell’Arpal per aver condiviso il Tavolo della trattativa”.