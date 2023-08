Evade dai domiciliari e si presenta in Questura | Chiede di essere portato in carcere - Tuttoggi.info

Con una mossa inusuale, l'anziano, accompagnato dal suo avvocato, si è presentato volontariamente presso la Questura di Perugia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno denunciato un uomo di 73 anni per evasione. L’individuo, residente a Roma e sottoposto a detenzione domiciliare, si era trasferito nei giorni scorsi a Perugia adducendo motivi sanitari come giustificazione.

Un caso inusuale

Con una mossa inusuale, l’anziano, accompagnato dal suo avvocato, si è presentato volontariamente presso la Questura di Perugia. Qui ha presentato un’istanza in cui rinunciava alla misura alternativa alla detenzione, chiedendo di essere trasferito alla Casa Circondariale di Perugia – Capanne.

Procedura e conseguenze legali

Nonostante la sua autonoma richiesta maggiormente coercitiva rispetto alle attuali condizioni detentive, la questura ha dovuto deferire l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di evasione, visto che si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare senza autorizzazione. E dopo aver completato le attività procedurali di rito, l’anziano è stato riaccompagnato al suo domicilio a Roma.

In attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza in merito alla sua istanza, continuerà a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare.