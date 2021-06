Europei 2020, il folignate Spinazzola 'man of the match'. Invito in Comune

Zuccarini lo invita in Comune per un riconoscimento dopo la prestazione

La città della Quintana in visibilio per il ‘suo’ Spinazzola. Il folignate Leonardo Spinazzola infatti è il ‘man of the match’ Uefa della partita degli europei di ieri, quando gli Azzurri hanno affrontato la Turchia, vincendo senza appello.

“Leonardo è un ‘Folignate Doc’ – scrive il sindaco Stefano Zuccarini – ed ha esordito proprio nella Virtus Foligno per poi vivere una entusiasmante carriera calcistica.È così legato a Foligno che ha scelto proprio il nostro Palazzo Comunale per il suo matrimonio: si è sposato in Sala Consiliare lo scorso 24 dicembre alla Vigilia di Natale. Le prime foto sono state scattate proprio nelle stanze affrescate e dai balconi che si affacciano su piazza della Repubblica“.

L’invito in Comune

Quindi l’invito: “Lo aspetto di nuovo a Palazzo Comunale per consegnargli un dono a nome dell’intera Città. Abbiamo un motivo in più per tifare l’Italia. Forza Azzurri“.

foto pagina Facebook Uefa