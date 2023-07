Estate al Parco di Colfiorito: tutti gli appuntamenti

Iniziative gratuite per tutti i turisti e visitatori del Parco

Con luglio prende il via la serie di iniziative estive proposte dal Servizio Parco di Colfiorito del Comune di Foligno per conoscere con altri occhi e più da vicino le specificità di questa preziosa zona umida del territorio montano di Foligno.

L’oasi frequentata da numerosi turisti

Come è noto, l’area protetta di Colfiorito rappresenta un habitat unico caratterizzato da una ricca biodiversità, viene infatti definita una “Palude tra le montagne” capace di accogliere un’innumerevole varietà di animali e piante. L’Oasi di Colfiorito viene frequentata da numerosi turisti, oltre che dai birdwatchers e dagli appassionati di fotografia naturalistica e, poiché è un ambiente raro e prezioso, occorre conoscerlo più da vicino per rispettarlo al meglio.

Le iniziative proposte per l’estate saranno offerte gratuitamente alla popolazione e ai numerosi turisti che in estate frequentano gli Altopiani Plestini, il programma prevede:

Ogni giovedì di Luglio – ore 17,00

IL MUSEO TI ASPETTA

Visita guidata, adatta anche alle famiglie, al Museo Naturalistico di Colfiorito

Domenica 6 e Domenica 13 Agosto – ore 9,00 e ore 18,00

PARCO APERTO

Passeggiata guidata nel Parco

Prenotazione obbligatoria e informazioni allo 0742/681011.

L’appuntamento è in Via Della Rinascita (ex Casermette) a Colfiorito.

Nei mesi di luglio ed agosto viene ampliato anche l’orario di apertura dell’Infopoint del Parco e del Museo Naturalistico nei pomeriggi del venerdì:

Dal lunedì al giovedì

9,00 – 13,00

Venerdì, sabato domenica e festivi

10,00 – 13,00 e 16,00 – 19,00