Estate Nursina, week end di musica a Norcia - Tuttoggi

Sabato 9 UmbriaEnsamble con un brano in prima mondiale e lunedì 11 l’Orchestra da Camera di Perugia con le ‘Quattro Stagioni di Vivaldi’.

L’ Estate Nursina 2022 inizia ad entrare nel vivo con due eventi di musica da camera e orchestrale di alto livello. Sabato 9 alle ore 19, presso lo Spazio DigiPASS di via Solferino, si esibirà il quartetto d’archi UmbriaEnsamble, composto da solisti e cameristi che possono vantare esperienze e riconoscimenti considerevoli in ambiti linguistici sia classici che contemporanei, regolarmente presenti nei più prestigiosi cartelloni dei Festival italiani. Titolo dell’evento ‘Sinfonia della Rinascita’, con l’esecuzione di brani di S. Barber (Adagio Op. 11), F.J Haydn (Quartetto op. 76 n.4 L’Aurora) e di B. Hutmacher (Life conquers Covid). Quest’ultimo brano, dedicato dal compositore ad UmbriaEnsamble, sarà suonato in prima esecuzione mondiale proprio a Norcia.

Il Quartetto, prima della tappa nursina, è stato impegnato in questi giorni in una tournè in Italia, con grande apprezzamento di pubblico e sottolineato anche da numerose presenze. Seguirà poi una tourné estera, tra Europa, Suda America e Oriente. Lunedì 11, giorno della festa del Patrocinio di San Benedetto, sarà la volta dell’ Orchestra da Camera di Perugia, diretta da Fabio Ciofini che eseguirà le ‘Quattro Stagioni di Vivaldi’, con l’intermezzo di riflessioni a cura dei Monaci di Norcia. L’evento è patrocinato oltre che dal Comune, dalla Fondazione Cucinelli e dal Monastero di San Benedetto in Monte. “La nostra città ed in particolare piazza San Benedetto, rappresenta sempre uno scenario straordinario e particolarmente significativo – ha detto l’ Assessore alla Cultura Giuseppina Perla – . L’orchestra da Camera di Perugia e il Quartetto Umbriaensmble sono un’eccellenza musicale ed è un onore per noi poter ospitare eventi così importanti e di qualità, con esecuzioni di prestigio. Invito pertanto la cittadinanza e quanti stanno trascorrendo le loro vacanze nel nostro territorio a partecipare a questi eventi” conclude l’ Assessore. Gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito.