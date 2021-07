Estate 2021 ad Assisi, un cartellone con oltre 200 eventi - Tuttoggi

Dai concerti di Angelo Branduardi e Michele Bravi alle iniziative del Fai al tour del Teatro degli Instabili

Un cartellone ricchissimo con concerti, eventi teatrali e sportivi, passeggiate e mostre, appuntamenti culturali, religiosi e manifestazioni tradizionali. Tutte le iniziative dell’estate 2021 ad Assisi, fino a tutto il mese di settembre, si svolgono nel pieno rispetto delle normative anti Covid e come sempre all’insegna della sostenibilità ambientale. Oltre 200 iniziative per ora in calendario ma le proposte sono destinate ad aumentare perché di ora in ora si aggiungono richieste di patrocinio e di co-organizzazione.

Branduardi e luoghi speciali

Tra gli appuntamenti principali dell’estate 2021 ad Assisi, il 21 agosto si svolgerà, nell’ambito delle celebrazioni dantesche promosse dal Comune, il concerto di Angelo Branduardi, il grande menestrello della canzone italiana che tra l’altro ha cantato l’undicesimo canto del Paradiso dove Dante parlava di Assisi e di San Francesco; la tappa finale del giro di Italia Handbike a fine settembre con 150 atleti; la camminata letteraria dalla Rocca Minore a Costa di Trex in compagnia di Cesare Bocci organizzata Suoni Controvento; il tour artistico-sentimentale curato dal Teatro degli Instabili alla scoperta dei luoghi speciali della città; il “pacchetto” di 6 concerti formulato da Assisi on Live in programma dal 30 agosto al 22 settembre; e per chiudere all’insegna della tradizione il Palio di San Rufino (dal 21 al 29 agosto) e il Palio del Cupolone a Santa Maria degli Angeli.

Estate 2021 ad Assisi, gli eventi sportivi

Almeno 5 sono gli eventi sportivi di un certo rilievo finora calendarizzati. Due gli appuntamenti dell’Automotoclub storico assisano (1° agosto: “Castelli del Chiascio” – manifestazione di regolarità per moto d’epoca; 26 settembre: Asa in volo – giornata del veicolo d’epoca), dal 12 al 15 agosto avrà luogo il 40esimo Motoraduno internazionale Giro dell’Umbria organizzato dal Moto Club Jarno Saarinen, mentre AliSubasio presenta il 29 agosto il raduno di auto d’epoca abbinato al volo libero in parapendio. Il 26 settembre la tappa finale dell’undicesimo Giro d’Italia Handbike sotto l’egida della Federazione Ciclistica italiana e del Comitato Italiano Paralimpico.

Duecento eventi, torna anche Assisi On Live

Nel cartellone delle iniziative dell’estate 2021 ad Assisi la nota del Comune – secondo cui ci saranno circa 200 eventi – mette anche gli appuntamenti del Fai, l’inaugurazione del restauro degli affreschi di Giotto nella Cappella della Maddalena nella Basilica di San Francesco in programma il 24 luglio, la 9° edizione Assisi Suono sacro 2021, con 12 appuntamenti dei corsi musicali estivi e festival. Dal 27 al 29 agosto ad Assisi torna Birba chi legge – Festival delle storie per bambini e ragazzi, c’è poi il Bibliotour- La biblioteca si mette in moto nel centro e nelle frazioni. Dal 30 agosto al 22 settembre ASSISI ON LIVE propone 6 spettacoli presso la Lyrick Summer Arena, tra cui Michele Bravi, Melancholia, Poiana, Michela Giraud. Dall’1 al 5 settembre c’è anche “Ogni angolo, ogni pietra – Immaginario poetico-teatrale della città”, organizzato dal Piccolo Teatro degli Instabili verrà raccontata un’Assisi nascosta, sconosciuta e diversa, attraverso i linguaggi dell’arte e, fino a dicembre il calendario Assisi per Dante in occasione del settecentenario dalla morte.