Bibliotour 2021, da domani ad Assisi al via gli appuntamenti - Tuttoggi

Ad Assisi torna il Bibliotour 2021: si parte domani, 30 giugno, alle 21 in piazza Garibaldi a Santa Maria degli Angeli. Il programma prevede letture per bambini, prestito e tesseramento, informazioni sul catalogo digitale e l’iscrizione a Media Library on Line.

In totale ci saranno 10 appuntamenti di promozione del libro e della lettura organizzati dal Comune di Assisi e da Sistema Museo. Il bibliotour 2021 toccherà le aree delle frazioni da giugno fino a fine settembre. Dopo Santa Maria degli Angeli, il mese di luglio tocca a Petrignano (il 7 alle 21, in via Costanzi), Costa di Trex (il 14 alle 221, area verde vicino alla chiesa), Castelnuovo (il 21 alle 21, nell’area verde di via Profumi) e Rivotorto (il 28, sempre alle 21 nella piazza Antichi Sapori). Ad agosto sono previste due tappe a Capodacqua (il 3, alle 21, area verde via Romana) e San Vitale (il 31, alle 18, area verde di via delle Sorgenti). Infine a settembre 3 tappe, ad Assisi (1 settembre alle 18, Pincio), Tordandrea (il 6 alle 18, piazza dei Caduti) e Palazzo (l’8 alle 18, area verde in via Rio di Mora).