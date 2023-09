Esplorazioni, avventure, trekking, gare e laboratori con il progetto "La Valle Incantata" - Tuttoggi.info

Trentasette appuntamenti, con la partecipazione del Comune di Terni, divisi in attività per famiglie e "Museum talk".

Un doppio calendario di eventi, anche per i bambini, è proposto nell’ambito del progetto “La Valle Incantata”, giunto al suo quarto anno. Trentasette appuntamenti, con la partecipazione del Comune di Terni, divisi in attività per famiglie e “Museum talk”, si svolgeranno da settembre a dicembre e saranno un’occasione per portare un pubblico vasto e variegato alla scoperta del patrimonio artistico, archeologico e ambientale dell’Umbria meridionale.

Esplorazioni, avventure, trekking, gare e laboratori

Il calendario “Famiglie nella Valle Incantata” propone esplorazioni, avventure, trekking, gare e laboratori; attività divertenti da fare insieme, piccoli e grandi, con la guida preziosa di operatori esperti.

“Museum talk”

I “Museum talk” sono invece pensati per i più grandi. Attraverso conversazioni con docenti ed esperti, il pubblico scoprirà e approfondirà tematiche di grande interesse legate all’arte, alla storia, all’ambiente dell’Umbria del sud.



“La Valle Incantata” è un progetto finanziato dalla Regione Umbria, a cura dei Comuni di Terni, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Narni, Otricoli, San Gemini, Stroncone, l’Arcidiocesi Spoleto Norcia.