Esordio mondiale col botto per Edoardo Collesi, il tifernate conquista l'argento a squadre - Tuttoggi.info

Il team del 18enne tifernate sfiora l'oro nel kayak junior per soli 50 centesimi di secondo, per lui anche un ottimo 13° posto individuale

Esordio col botto per Edoardo Collesi ai Campionati del mondo junior e under 23 di canoa discesa, in corso a Roudnice Nad Labem, in Repubblica Ceca.

Il 18enne tifernate, atleta del Canoa Club Città di Castello ha conquistato ieri (8 luglio) l’argento a squadre nel kayak junior insieme a Lorenzo Corti e Matteo Bottini. Il team italiano si è piazzato dietro la Slovenia a soli 50 centesimi di distacco – sfiorando quindi l’oro per un soffio – e davanti alla Germania

Edoardo (primo da sx in alto nella foto) che ha ottenuto anche un ottimo 13° posto nella gara individuale, torna dunque con un pesante argento che fa esplodere di gioia il Canoa Club tifernate, tornato ai Mondiali con un suo atleta dopo ben 6 anni.