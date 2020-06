Ercole Olivario, il 18 giugno proclamazione in diretta streaming dei vincitori - Tuttoggi

Giovedì 18 giugno, alle 11, saranno proclamati, in diretta streaming, i vincitori della28esima edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario, il concorso nazionale dedicato alle migliori produzioni olivicole italiane.

La proclamazione verrà trasmessa nei canali social del Premio Nazionale Ercole Olivario: You tube, Facebook e Instagram

Sarà data così l’opportunità, per la prima volta a tutti, di poter seguire questo evento di celebrazione della qualità italiana.

I territori

Un viaggio, quello dell’Ercole Olivario 2020, che ha percorso virtualmente l’Italia da nord a sud, passando per le isole, facendo tappa nelle regioni ad alta vocazione olivicola.

E’ stata visibilità a territori ed aziende, 98 gli oli finalisti selezionati durante le sessioni di assaggio regionali, tra le 184 etichette ammesse a concorrere.

8 aziende in Abruzzo, 2 in Basilicata, 5 in Calabria, 7 le aziende in Campania, 1 in Emilia Romagna, ben 16 le aziende nel Lazio, 1 in Liguria, 1 nelle Marche, 11 le aziende in Puglia, 10 in Sardegna, 10 in Sicilia, 9 le aziende in Toscana, 2 in Trentino Alto Adige, 14 in Umbria e una inVeneto.

La giuria

Dall’8 al 12 giugno si riunirà presso la Camera di Commercio di Perugia, la giuria nazionale.

Un panel guidato da Gianfranco De Felici e composto da 16 degustatori professionisti provenienti da tutte le regioni partecipanti.

Ovvero, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto).

Nelle sessioni di assaggio si decreteranno i migliori oli e.v.o italiani delle due categorie in gara (DOP/IGP ed EXTRA VERGINE) per le tipologie fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso.

Durante gli assaggi si insedierà poi il capo panel pugliese Alfredo Marasciulo, che seguirà il concorso per il biennio 2021/2022.

Gli altri conferimenti quest’anno saranno:

la Menzione di Merito Giovane Imprenditore, che andrà ai migliori titolari under 40 degli oli ammessi in finale con un punteggio superiore a 75/100;



il Premio Speciale Amphora Olearia, all’olio finalista che recherà la migliore confezione (secondo i parametri stabiliti dal regolamento);



la Menzione Speciale “Olio Biologico”, al prodotto, certificato a norma di legge, che otterrà il punteggio più alto tra gli oli biologici finalisti;



la Menzione “Olio Monocultivar” (dedicata all’olio monocultivar che ha ottenuto il punteggio più alto).

Il premio

Il Premio Ercole Olivario è organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio di Perugia e il sostegno del Sistema Camerale Nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio extravergine di oliva italiano di qualità.