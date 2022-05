Ennesimo incidente in viale della Rimembranza, traffico in tilt e lunghe code - Tuttoggi

Al momento quest’ultima è regolata con senso unico alternato. Sul posto la Polizia municipale sta effettuando tutti i rilievi del caso. Fortunatamente non si sono registrati feriti.

A meno di un mese dall’ultimo incidente che ha visto coinvolti un’auto e un ciclomotore – con una 17enne finita in ospedale – viale della Rimembranza torna dunque al centro delle polemiche per la sua pericolosità ma non solo.

Oltre agli incidenti e ai numerosi pedoni investiti, infatti, la strada è da anni al centro delle rimostranze di residenti e cittadini per la scarsa illuminazione.