Auto investe cinghiale e ne sfiora un altro lungo viale della Rimembranza - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto all'ora di cena, il conducente dell'auto ne è uscito illeso | Non è la prima volta che i cinghiali "frequentano" questa arteria

Cinghiale investito e ucciso da un’auto, ieri sera (31 marzo) a Gubbio lungo viale della Rimembranza dove spesso sono già avvenuti pericolosi “attraversamenti” di ungulati.

Il povero animale – la cui carcassa questa mattina (1 aprile) prima delle 9.30 era ancora a bordo strada (nella foto) – sarebbe sbucato dal marciapiede alberato insieme ad un altro esemplare, intorno all’ora di cena.

Il malcapitato automobilista, ovviamente, non ha fatto in tempo a schivarli entrambi, colpendone uno in pieno (secondo un esperto del peso di quasi 100 kg). Il conducente, fortunatamente, ne è uscito illeso.

Resta comunque il problema cinghiali in tutta la città (da parco Ranghiasci fino alla centralissima Piazza 40 Martiri) ma, soprattutto, proprio in viale della Rimembranza, dove gli avvistamenti si sono moltiplicati negli ultimi mesi.

L’illuminazione praticamente assente di questa arteria (che azzera anche la visibilità notturna), i marciapiedi ammalorati, le fognature malfunzionanti e, appunto, le “incursioni” improvvise di cinghiali, continuano a rendere questo tratto davvero pericoloso. Non sono rari, infatti, (pure di giorno) neanche gli investimenti di pedoni.