Viale della Rimembranza, passaggi pedonali "evidenziati" di rosso - Tuttoggi

Cinque attraversamenti con le strisce sono stati resi più visibili con la vernice rossa nei punti più "caldi", dove negli ultimi mesi si sono verificati numerosi incidenti

Qualcosa si muove in viale della Rimembranza, a Gubbio, che nelle ultime settimane (e non solo) è finita sotto accusa per i numerosi incidenti e pedoni investiti.

Appena una settimana fa, dopo le varie sollecitazioni degli eugubini, c’era stato anche il sopralluogo di sindaco, assessore, tecnici comunali e vigili urbani, che – nonostante avessero ribadito la conformità degli attraversamenti pedonali alle linee guida sui requisiti di legge di accessibilità, velocità e visibilità – avevano annunciato anche di voler risolvere la situazione con alcuni cambiamenti.

Uno di questi è arrivato oggi (25 agosto) e riguarda proprio le strisce pedonali, “evidenziate” con uno sfondo rosso per accentuarne la visibilità. L’appariscente vernice rossa è stata applicata intorno a 5 “zebre”, 4 nelle zone “calde” di viale della Rimembranza – all’altezza di altrettanti incroci – e una anche in via Campo di Marte, proprio all’inizio del lungo viale alberato.

Ora – come annunciato da sindaco e assessore – si potrebbe anche procedere all’installazione di un dissuasore (un “dosso pedonale”) per cercare di far rispettare il limite attuale di 30 km/h, che in molti (se non tutti) violano. Di sicuro il recente e considerevole aumento di traffico, dovuto alla chiusura di parte della variante della Pian d’Assino, non aiuta certo a rendere più sicura questa arteria.