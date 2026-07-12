Ennesimo incidente in moto sull'Apecchiese, due feriti | Intervenuto elisoccorso - Tuttoggi.info

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Ennesimo incidente in moto sull’Apecchiese, due feriti | Intervenuto elisoccorso

Davide Baccarini

Ennesimo incidente in moto sull’Apecchiese, due feriti | Intervenuto elisoccorso

Dom, 12/07/2026 - 16:42

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Ennesimo incidente sulla strada “Apecchiese”, oggi (12 luglio), verso le ore 13 circa, al km 14,400, a poca distanza dal rifugio della Cima.

Per cause in corso di accertamento due motociclisti, entrambi originari della provincia di Arezzo, diretti verso Apecchio, nell’affrontare una curva sono entrambi caduti a terra finendo contro il guardrail.

Il primo – 31enne di Subbiano – ha riportato lesioni per cui è stato necessario attivare l’Elisoccorso “Nibbio”, per il trasporto all’ospedale di Perugia mentre il secondo – 58enne – è stato trasferito da un mezzo del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi.

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