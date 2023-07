Ennesimo incidente tra auto in viale Romagna, due donne in ospedale - Tuttoggi.info

Lo scontro è avvenuto all'incrocio con via G. Beccari, entrambe le conducenti non sarebbero gravi | La strada è spesso teatro di incidenti

Scontro tra due auto, questa mattina (mercoledì 19 luglio) poco dopo le 9, a Città di Castello, nel trafficatissimo viale Romagna all’incrocio con via G. Beccari (tra le aziende Ronti e Duchi).

Entrambe le conducenti – alla guida di una Lancia Y e una Fiat Panda – sono state soccorse dai vigili del fuoco tifernati, che hanno messo anche in sicurezza tutta la zona dell’incidente.

Le due donne sono poi state trasportate in ospedale per accertamenti dal 118 ma non sarebbero affatto gravi. Presente sul posto anche la Polizia Locale, per cercare di limitare gli inevitabili disagi al traffico.

Viale Romagna si conferma dunque frequente teatro di incidenti. Tra i più “clamorosi” quello alla rotonda di Mariottini, che ha visto ben tre feriti, e quello del dicembre scorso all’altezza del “Motonova”, con un’auto rimasta addirittura incastrata sotto un furgone (la conducente era stata porta in ospedale). E anche in questo caso c’è chi invoca l’autovelox…