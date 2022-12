Tamponamento in viale Romagna, auto rimane "incastrata" sotto furgone | Ferita una donna - Tuttoggi

Ad avere la peggio è stata la moglie del conducente dell’auto, ferita e stabilizzata sulla barella dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme a Polizia municipale e carabinieri. La donna era comunque cosciente prima di essere portata in ospedale. Illesi il marito e la figlia minorenne. Nessun graffio neanche per il conducente del furgone.

Il traffico ne ha ovviamente risentito per almeno un’ora, con rallentamenti notevoli. Le auto provenienti da San Giustino, grazie alle forze dell’ordine, sono state fatte passare proprio sulla strada rialzata davanti al “Motonova”, per farle poi deviare in via Liguria.