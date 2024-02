Ennesima follia in E45, a spasso in bici sulla corsia a doppio senso | Alla fine fa inversione di marcia - Tuttoggi.info

L'uomo è stato ripreso da un'automobilista nel tratto Umbertide-Pierantonio

L’ultima follia sulla E45 non arriva da un camion, una buca o un restringimento di corsia ma addirittura da un ciclista.

A testimoniare l’episodio è il video di un’automobilista girato con il cellulare alle prime ore della mattina che, tra Umbertide e Pierantonio, ha incontrato davanti a sé, un uomo in sella alla sua due ruote. A rendere il tutto ancora più pericoloso il fatto che in quel tratto, precisamente all’altezza del viadotto Barattino, c’è il doppio senso di marcia per la presenza del cantiere sulla corsia opposta.

Il ciclista, dopo aver pedalato con una calma olimpica per qualche km, ha però deciso di fare molto di più: ad un certo punto, come si vede nel video, sembrerebbe fare un cenno all’automobilista subito dietro (quasi a dirgli di “aspettare”) prima di effettuare una impensabile quanto criminale inversione a U.

L’uomo, tuttora ignoto, ha almeno avuto “l’intelligenza” di far passare tutte le auto provenienti dal senso opposto prima di riprendere la via del ritorno. Il video, ora diventato virale sui social, potrebbe essere utile alle forze dell’ordine per rintracciare l’incauto ciclista che, secondo quanto previsto dal Codice della strada, non rischierebbe che una multa di appena 41 euro.