"L'enigma del maestro di San Francesco", Sangiuliano inaugura la Mostra

Il ministro della cultura taglia il nastro dell'esposizione: "Umbria centrale nella storia e dell'identità della nostra nazione".

“Una mostra bellissima che ci racconta una storia meravigliosa, d’amore e dedizione per l’arte. Ci fa capire quanto questa regione sia centrale dal punto di vista geografico ma anche identitario e storico nella nostra cultura nazionale“. Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha inaugurato ieri la mostra “L’enigma del Maestro di San Francesco. Lo stil novo del duecento umbro“.

Agabiti: “Pronti alle celebrazioni dell’ottavo centenario di San Francesco”

E’ stato un appuntamento importante, in vista delle celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. “L’Umbria si prepara con emozione a vivere le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco e, sicuramente, la mostra organizzata alla Galleria Nazionale dell’Umbria, attraverso le opere esposte, ci restituirà il senso profondo del messaggio del Patrono d’Italia”: lo ha detto l’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Umbria, Paola Agabiti, intervenuta alla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia. Dopo aver rivolto “un sentito ringraziamento al ministro Sangiuliano, che ci onora della sua presenza”, Agabiti ha detto: “Voglio ringraziare il direttore della Galleria Nazionale, Costantino D’Orazio, i curatori e tutti i partner di questo progetto, per aver voluto celebrare un artista, una bottega e un’intera scuola figurativa, attraverso opere di inestimabile pregio e valore, anche custodite nella nostra regione, nelle nostre chiese e nei nostri musei e che ci fanno inorgoglire – come umbri – della grandiosità del nostro patrimonio artistico e del significato che esso contiene, in grado di ricordarci perennemente quanto l’Umbria sia stata un grande centro artistico e un crocevia di saperi, di valori e di accadimenti, che ritroviamo quotidianamente nel suo grande patrimonio storico”.

“Fondamentale sarà il ruolo del Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco, -ha aggiunto- che come Regione supporteremo per far conoscere a tutti il messaggio francescano e la sua forte attualità. Arte, cultura, storia, spiritualità, si fondono nell’identità dell’Umbria e ne costituiscono quell’ossatura che contribuisce al successo della nostra terra, anche in termini di attrattività turistica”.

L’assessore Varasano: “Esposizione di grande valore artistico”

A portare il saluto alle autorità civili, militari e religiose e agli altri presenti, a nome del sindaco Andrea Romizi e dell’amministrazione comunale di Perugia, è stato l’assessore Varasano. “Ringrazio in particolare il ministro Sangiuliano la cui presenza dà un rilievo ulteriore a questa mostra e alla nostra città dalle tante identità – ha detto -. L’esposizione che oggi inauguriamo ha molteplici significati. Anzitutto essa ha un valore artistico peculiare, per la figura misteriosa del Maestro di San Francesco, per le tante opere importanti presenti, a partire dalla Croce datata 1272 proveniente dalla chiesa perugina di San Francesco al Prato, per i prestiti dalla nostra terra e dalle più prestigiose istituzioni museali del mondo, il tutto a comporre un compendio di altissimo livello. Poi va rimarcato un valore spirituale: in questa mostra si ritrovano i segni profondi della fede, a partire dall’inconografia della Croce intesa come segno di salvezza. Il terzo valore importante è la figura di San Francesco come Alter Cristus: quel santo che stiamo celebrando con la prospettiva anche dell’ottavo centenario della morte che cadrà nel 2026”. L’assessore ha ringraziato “chi ha concepito questo straordinario evento, ossia Marco Pierini, e colui che oggi lo inaugura con entusiasmo, cioè il nuovo direttore D’Orazio, insieme a tutto il personale della Galleria per il grande lavoro svolto”. “Abbiamo cercato di proporre il meglio per la nostra città – ha aggiunto Varasano –. Abbiamo lavorato molto e si vuole lavorare ancora guardando al centenario francescano del 2026”.

La mostra

Per la prima volta riuniti, sessanta capolavori provenienti anche dalle più prestigiose istituzioni museali al mondo svelano i segreti dell’artista più importante attivo in Centro Italia, dopo Giunta Pisano e prima di Cimabue. Dalla Galleria Nazionale dell’Umbria, che conserva il principale nucleo delle opere su tavola del Maestro di San Francesco, il percorso si estende idealmente al ciclo con Storie del Cristo e Storie di san Francesco eseguito dal pittore nella chiesa inferiore della Basilica di Assisi, anche in virtù dell’accordo di valorizzazione che lega il Sacro Convento al museo perugino. Nel Duecento l’Umbria e Assisi, dove furono create alcune delle opere pittoriche più singolari dell’epoca, divennero il nuovo fulcro europeo nel sistema delle arti, nel quale emerse la misteriosa figura del Maestro di San Francesco, cui gli studiosi non sono ancora riusciti a dare un nome, così chiamato dalla tavola con l’effigie del Santo dipinta su un’asse dove, secondo la tradizione, Francesco spirò, conservata all’interno del Museo della Porziuncola presso il Santuario di Santa Maria degli Angeli (Assisi) ed eccezionalmente esposta nella mostra perugina. Ed è proprio a lui che i frati minori si rivolsero, dapprima per lavorare alle vetrate della chiesa superiore della Basilica, a fianco di maestri tedeschi e francesi, quindi per decorare l’intera chiesa inferiore. Grazie a rilievi acquisiti con laserscanner 3D, all’interno del percorso è allestita una sala immersiva che ricostruisce le pitture murali del Maestro nella basilica inferiore di Assisi, in parte compromesse dagli interventi avvenuti alla fine del XIII secolo. Cardine dell’esposizione è la Croce datata 1272 proveniente dalla chiesa perugina di San Francesco al Prato, uno dei pezzi in assoluto più importanti della Galleria. Attorno ad essa ruotano gran parte delle opere del pittore, che tornano in Umbria da vari musei del mondo. La mostra propone una documentazione dell’intera produzione pittorica in Umbria negli anni del Maestro di San Francesco, dalla metà del secolo all’avvio del cantiere pittorico della chiesa superiore della Basilica di Assisi con papa Niccolò IV. Punto di partenza emblematico è comunque l’opera umbra di Giunta Pisano. A lato del Maestro di San Francesco sono poi ricostruite figure di comprimari come il Maestro delle Croci francescane e il Maestro della Santa Chiara.