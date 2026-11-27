Rinnovabili, crisi climatica, costi energetici e sviluppo industriale al centro dell’iniziativa. Il nuovo dossier sulla transizione energetica umbra: numeri, ritardi e opportunità per il territorio.

Come trasformare la transizione energetica da obiettivo condiviso a realtà concreta, capace di produrre benefici ambientali, economici e sociali per l’Umbria? È la domanda al centro del V Forum Energia Umbria, organizzato da Legambiente Umbria per lunedì 30 novembre, dalle ore 9.30, presso la Cassa Edile di Terni, in via Adriano Garofoli 13. L’appuntamento arriva in una fase cruciale per la transizione energetica regionale. Secondo gli ultimi dati Terna elaborati da Legambiente, a settembre 2026 l’Umbria registra un ritardo di 202 MW rispetto alla traiettoria prevista per lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Ritardare però costa, soprattutto alle aziende e alle fasce più fragili della popolazione. Il Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica di settembre 2026 è intanto salito a 207 €/MWh, il 90% in più rispetto a un anno prima. In Italia, prima della chiusura dello Stretto di Hormuz, vi erano almeno 2,4 milioni di famiglie in condizioni di povertà energetica, una condizione che, visto l’aumentare dei costi in bolletta, rischia di aver trascinato molte altre famiglie; tanto che anche quelle a medio reddito denunciano di fare sempre più fatica ad arrivare a fine mese, con conseguenze come quelle legate al caro carrello. L’ultimo Decreto Bollette, che entrerà in vigore a gennaio 2027, prevede poi una riduzione media dei costi in bolletta pari ad appena 3 euro mensili. Un divario drammatico che è al contempo ambientale, economico e sociale, che richiama l’urgenza di accelerare gli investimenti per la transizione, anzitutto rendendo più efficaci i percorsi autorizzativi e affrontare così le ricadute dei costi energetici su famiglie e imprese.

«Anche nella nostra Regione come nel resto del Paese non possiamo aspettare che la crisi climatica, economica e sociale dovuta all’uso delle energie fossili passi, perché non passerà – commenta Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria. Siamo tra le Regioni più in ritardo e dobbiamo velocemente e convintamente munirci delle energie rinnovabili, anche di grandi impianti, di accumuli e di reti efficienti per contrastare i cambiamenti climatici e per raggiungere indipendenza e sostenibilità economica e ambientale. Ogni mese perso allontana gli obiettivi e fa pagare di più l’energia a famiglie e imprese». Durante il Forum sarà presentato il nuovo dossier “Transizione energetica in Umbria. Stato di avanzamento, criticità e opportunità”, che fotografa il percorso regionale verso gli obiettivi climatici ed energetici locali, approfondendo anche lo stato dei progetti rinnovabili in attesa di autorizzazione, la crescita delle comunità energetiche rinnovabili e le opportunità per l’economia e il lavoro sul territorio.

Il confronto coinvolgerà rappresentanti del mondo scientifico, delle istituzioni, delle imprese e dell’associazionismo. Dalle soluzioni per l’adattamento climatico e il contrasto alle nuove povertà fino alla decarbonizzazione industriale, ai benefici territoriali degli impianti rinnovabili e alle competenze professionali del futuro.

A concludere la mattinata, una tavola rotonda dal titolo “Dai principi all’attuazione: un futuro sostenibile e concreto per l’Umbria”, con la partecipazione di Thomas De Luca, assessore regionale all’Ambiente, Katiuscia Eroe, responsabile Ufficio Energia di Legambiente nazionale, e Laura Caparvi, presidente della Sezione Energia di Confindustria Umbria. Il quinto Forum Energia Umbria segna anche l’avvio di Fresh Is Cool, il nuovo progetto di Legambiente Umbria dedicato al contrasto della cooling poverty e alla costruzione di città più fresche e più giuste, cofinanziato da PuntoSud, Unione europea e Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto NoPlanetB. Il progetto, avviato a settembre 2026, si concentrerà su azioni di monitoraggio scientifico che coinvolgeranno la cittadinanza grazie alla citizen science, gli enti del terzo settore e le istituzioni per verificare, in alcuni quartieri delle città di Perugia, Spoleto e Terni, qual è la temperatura che vivono le persone nei mesi più caldi dell’estate. Ad accompagnare questa campagna di monitoraggio, saranno gli incontri di comunità e di quartiere per immaginare, insieme alla cittadinanza, quali sono le soluzioni che vogliono mettere in campo per rendere i nostri quartieri e le nostre città più fresche e più giuste.

Il Forum è organizzato da Legambiente Umbria con il patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria. Main partner: ANEV. Partner: Gruppo FERA e Fred. Olsen Renewables.



Un messaggio che rilanceremo anche sabato 5 dicembre a Roma, a Piazza del popolo, partecipando alla manifestazione nazionale per il clima “La Terra chiamò”

Luogo: Sede Cassa Edile di Terni, via Adriano Garofoli, 13, TERNI, TERNI, UMBRIA