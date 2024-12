EMI Basket Gubbio vittorioso contro Chieti - Tuttoggi.info

Anche se non altisonante, è una vittoria importantissima quella conquistata sabato pomeriggio dall’EMI Basket Gubbio contro il Magic Basket Chieti. Alla Polivalente finisce 57-51, al termine di una gara spigolosa e combattuta che i ragazzi di coach Lorenzo Cecchini hanno saputo portare a casa con grande voglia e spirito.

Il primo tempo scivola via in un quasi perfetto equilibrio, con gli eugubini che vanno all’intervallo lungo avanti di sole due lunghezze grazie anche ad un ottimo Setkic che segna tutti gli otto punti della sua partita nel primo quarto. Al rientro dagli spogliatoi la gara arriva al 40-38 e poi resta bloccata per circa quattro minuti: a salire in cattedra è il giovane centro eugubino Cecchini, che mette a referto cinque punti consecutivi (10-5 il parziale del terzo quarto) e scava il vantaggio decisivo per la volata finale. Nell’ultimo parziale Chieti prova a rifarsi sotto ma accorciano solo di un punto nel computo complessivo, con il Basket Gubbio che raccoglie la seconda vittoria consecutiva dopo le due sconfitte contro Virtus Assisi e Alba Basket nonostante una prestazione non brillante, condizionata anche dai pochi minuti giocati da Giorgetti per problemi di falli.

I due punti conquistati danno fiducia alla squadra di coach Cecchini che sale a quota 16, allungando sul Perugia Basket (sconfitto dall’Olimpia Mosciano) e provando a tenere il passo più che spedito del Basket Gualdo 96 e della Virtus Assisi, prima e seconda della classe rispettivamente con 18 e 16 punti. Ora i biancoblu osserveranno un turno di riposo prima del derby casalingo del 21 dicembre contro i “cugini” del Basket Gualdo 96.

BASKET GUBBIO – MAGIC BASKET CHIETI 57-51

GUBBIO: Di Simone 13, De Angelis 9, Cecchini 9, Rombi 5, Sabotig 5, Pascolini ne, Carsetti, Giorgetti 8, Vispi ne, Razzi, Palazzari ne, Setkic 8.

CHIETI: Alba A. 4, Gialloreto 5, Scanzano 12, Tartaglione, Di Paolo ne, Ouro Bagna 6, Alba F., Festa ne, Cerri 8, Vasilev 3, Goncalves Silva 13, Cantarini.

PARZIALI: 16-15, 19-18, 10-5, 12-13.

PROGRESSIVI: 16-15, 35-33, 45-38, 57-51.

NOTE: Scanzano (Chieti) uscito per 5 falli





Gubbio, 9 dicembre 2024

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio

Foto: Gabriele Pettinacci