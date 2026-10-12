EMI Basket Gubbio tris di vittorie. Espugnato anche il campo di Todi 76-66 - Tuttoggi.info

Terzo impegno di campionato e terzo successo consecutivo per l’EMI Basket Gubbio, che supera in trasferta l’E3Energy Basket Todi per 76-66 e prosegue nel migliore dei modi il proprio percorso in questo avvio di stagione. I biancoblù si impongono al termine di una gara dai due volti, iniziata con qualche difficoltà ma indirizzata grazie a un secondo quarto di grande solidità difensiva, prima di amministrare il vantaggio nella ripresa e resistere al tentativo di rimonta dei padroni di casa.

L’approccio alla partita premia inizialmente Todi, trascinata da Sipovac, che realizza 10 punti nel primo periodo e permette ai suoi di mantenere il controllo del punteggio. Gubbio resta però in scia e trova il sorpasso proprio nelle battute conclusive del quarto, chiuso avanti 19-18 con Giorgetti già protagonista sul piano offensivo. È nella seconda frazione che la squadra eugubina costruisce il proprio successo. La difesa concede pochissimo agli avversari, capaci di realizzare appena quattro punti, tutti dalla lunetta e senza trovare alcun canestro dal campo. Dall’altra parte, l’EMI Basket ne approfitta per allungare con un parziale di 16-4, andando al riposo sul 35-22 e mettendo le basi per la vittoria.

Al rientro dagli spogliatoi, Todi prova a reagire, ma Gubbio mantiene il controllo della gara e continua a trovare soluzioni efficaci in attacco. Mbaye si prende la scena con 11 punti nel terzo quarto, contribuendo a respingere il tentativo dei padroni di casa. Un break di 11-2 porta i biancoblù sul 58-40 a poco più di un minuto dalla fine della frazione, con il terzo periodo che si chiude sul 60-43. Nell’ultimo quarto Todi aumenta la pressione e trova maggiore precisione al tiro, mettendo a segno quattro triple e vincendo il parziale 23-16. L’EMI Basket, tuttavia, non perde la lucidità necessaria per difendere il margine accumulato: Akele firma otto punti nell’ultima frazione e contribuisce a contenere il ritorno degli avversari fino al definitivo 76-66.

Sul piano individuale, Gubbio porta quattro giocatori in doppia cifra: Mbaye è il miglior realizzatore biancoblù con 15 punti, seguito da Akele con 14, Bacchelli con 12 e Giorgetti con 11. Importante anche il contributo di Pacini, autore di 9 punti con tre triple, mentre Beccafichi ne aggiunge 7, Palazzari 5 e Flamini 3. Sono otto, complessivamente, i giocatori eugubini a segno sui dieci impiegati. Per Todi non bastano i 24 punti di Sipovac, miglior realizzatore dell’incontro, e i 14 di Pepper. L’EMI Basket Gubbio torna così a casa con altri due punti e la conferma di un avvio di campionato particolarmente positivo: tre partite disputate e altrettante vittorie, con la capacità di reagire alle difficoltà iniziali e trovare nella solidità difensiva la chiave per indirizzare la sfida.





BASKET TODI – BASKET GUBBIO 66-76

BASKET TODI: Castrichini 11, Simoni 2, Cevolini 8, Pepper 14, Antonelli 7, Cinotti, Palenga, Mwana Nzita, Valli, Afri, Pandimiglio, Sipovac 24. All. Ferraro.

BASKET GUBBIO: Beccafichi 7, Cecchini R., Bacchelli 12, Carsetti, Akele 14, Pacini 9, Mbaye 15, Giorgetti 11, Vispi, Flamini 3, Palazzari 5. All. Cecchini L.

PARZIALI: 18-19, 4-16, 21-25, 23-16.

PROGRESSIVI: 18-19, 22-35, 43-60, 66-76.

5 FALLI: nessuno









Gubbio, 11 ottobre 2026

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio



