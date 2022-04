Emergenza Ucraina, a Norcia assegnate le prime casette S.A.E. - Tuttoggi

“L’ufficio Servizi sociali, in collaborazione con la Caritas locale, ed in particolare con la referente Cinzia Fiorucci che ringrazio per quanto sta facendo soprattutto in questo momento, si è subito attivata per dare assistenza a queste famiglie. Sappiamo bene cosa significa non avere più una casa.

Accogliere donne e bambini, farli sentire parte della nostra Comunità, può aiutare a lenire le ferite dell’animo e per noi tutti può essere anche un’importante occasione di crescita umana e sociale. Ci auguriamo – conclude Perla – che la Pasqua ormai prossima possa illuminare i cuori dei governanti e indicare la via della pace, affinché tacciano definitivamente le armi”.

Foto repertorio TO