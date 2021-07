Emergenza calore a Orvieto, previsti 35° nella giornata di domani - Tuttoggi

Rinnovato l’avviso alla cittadinanza a prestare attenzione e ad attuare comportamenti preventivi per evitare danni derivanti da ondate improvvise di calore

In base alle comunicazioni metereologiche del servizio dell’Aereonautica Militare che prevedono temperature il salita fino a 35° nella giornata di giovedì 22 luglio, si rinnova l’avviso alla cittadinanza a prestare attenzione e ad attuare comportamenti preventivi per evitare danni derivanti da ondate improvvise di calore.

Suggerimenti utili

In particolare, si invitano i cittadini a seguire le seguenti misure preventive:

– Bere molti liquidi, in particolare acqua

– Stare in casa o in zone ombreggiate e fresche e, se possibile, in ambienti forniti di aria condizionata tra le 11 e le 16

– Ventilare l’abitazione in particolar modo se si percepisce un surriscaldamento corporeo

– Evitare esercizi fisici all’aperto o in luoghi non condizionati limitando le attività all’aria aperta alle ore mattutine e serali

– Consumare cibi leggeri e fare attenzione alla conservazione degli stessi

– Utilizzare, ove possibile, vestiario in fibre naturali quali lino e cotone

– Non sostare in automobili ferme al sole.

Cittadini con patologie

Tutti i cittadini, specie coloro che sono affetti da patologie a rischio, sono comunque invitati a prendere contatto diretto con il proprio medico curante, al fine di ricevere indicazioni sui comportamenti da tenere e sulle misure da prendere in caso di malessere.

Persone non autosufficienti

Per quanto riguarda le persone gravate da non autosufficienza sarà attivato un particolare monitoraggio delle situazioni di concerto con il servizio ADI e i medici di medicina generale. Numeri utili: Protezione Civile Orvieto 0763-306410