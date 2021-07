Elezioni, Trippetti dice “no” e il Pd ora rischia | 4 liste civiche insieme - Tuttoggi

Marco Trippetti ha sciolto la riserva circa la candidatura a sindaco della Città di Spoleto alle prossime elezioni di ottobre, rifiutando l’offerta che vedeva la quasi totalità dei dem d’accordo sul suo nome.

La decisione, a quanto può anticipare Tuttoggi, è stata resa nota ieri sera al segretario Stefano Lisci che dovrebbe ufficializzarla domattina.

L’uscita di scena di Trippetti per la corsa allo scranno più alto della città del festival, candidatura considerata molto forte tanto da far temere i vari schieramenti avversari, riapre quindi i giochi elettorali.

E pone un problema di non poco conto proprio al Pd che ora dovrà cercare al proprio interno, o nella coalizione di centrosinistra, un nominativo in grado di sfidare il centrodestra e quel civismo che si va formando con l’intenzione di giocarsi la partita soprattutto al secondo turno, con chi farà eventualmente l’offerta più allettante.

Impossibile avere un commento da parte di Trippetti che forse parlerà domani. La sua scelta “è stata alquanto sofferta”, riferisce chi gli è più vicino “e determinata dal non voler compromettere la propria professione di medico rianimatore che mal si concilierebbe con il governare bene la città”.

Sembra scontato che lo stimato medico si spenderà comunque per il proprio partito, forse anche con una candidatura al Consiglio comunale.

Di possibili suoi sostituti se ne intravedono almeno quattro: alla disponibilità già anticipata da Giancarlo Cintioli, si aggiunge quella del giovane dirigente Danilo Chiodetti, di Camilla Laureti (che qualche fazione del piddì rivorrebbe in corsa, anche se la diretta interessata aveva più volte ammesso di non essere disponibile per guidare la giunta) e, non da ultimo, dello stesso segretario Stefano Lisci.

Probabile, a questo punto, che all’interno del partito di Letta si apra una discussione per individuare il miglior candidato da spendere al tavolo con gli alleati: un confronto però che ben difficilmente sarà privo di ulteriori tensioni e mal di pancia.

“Spazio civico”, 4 liste insieme

Intanto nel pomeriggio è arrivata la nota di quattro liste civiche intenzionate a fondersi in uno “Spazio civico”. Si tratta di CiviciX Spoleto di Andrea Fora, di Difendiamo Spoleto di Michael Surace, Spoleto Sì di Maurizio Hanke e della lista (finora sconosciuta) Spoleto Futura.

Una “fusione” che Tuttoggi aveva già anticipato da settimane, atteso che in città di movimenti civici ne stanno sorgendo a iosa (con l’elettorato che appare invece sempre più distaccato da questo modo di far politica). Leggiamo la nota: “Nei giorni scorsi si sono incontrate le delegazioni di CiviciX Spoleto, DifendiAmo Spoleto, Spoleto Futura e Spoleto Sì. Da alcuni mesi si è aperto il dialogo e il confronto tra queste realtà civiche e associative costituitesi anche come soggetti politici per offrire il proprio contributo alla nostra comunità locale.

Dialogo senza vecchi schematismi del passato, inclusivo, per una visione del futuro, capace di progettare le soluzioni migliori per Spoleto; una necessità questa condivisa da tutti i partecipanti all’incontro che muove anche dalla consapevolezza di vivere in una città divisa e frammentata anche da lotte politiche del passato, spesso fratricide; una città che vive ormai da anni una pesante crisi economica fortemente accentuata dalla pandemia e dove risulta messa in discussione anche una delle poche “aziende” rimaste, quella ospedaliera. Una città oggi commissariata suo malgrado, con pesanti conseguenze sulle politiche di investimento, sulle tassi (vedi il recente aumento della TARI) e cantieri fermi per poche migliaia di euro. Vogliamo porre la Città e tutte le sue numerose frazioni al centro della Politica e non più la Politica al centro della città. Dalla prossima settimana daremo il via ai tavoli tematici, a cui tutti i cittadini e le associazioni potranno partecipare. Insieme a tutti quelli che vorranno esserci, prepareremo una squadra e sceglieremo un candidato/a Sindaco/a che sappia rispecchiare il meglio di Spoleto e che, con competenza e coerenza, rappresenti la visione di futuro, che avremo progettato per la nostra comunità”.