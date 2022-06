Elezioni, lo spoglio per sindaci e consiglieri DIRETTA

A Todi si è recato alle urne il 61% degli aventi diritto al voto, 7 punti percentuali in meno rispetto alla precedente tornata. L’affluenza più bassa tra i comuni della provincia di Perugia, segno che la campagna elettorale al vetriolo non ha mobilitato gli elettori, ma anzi li ha allontanati. Il sindaco uscente – favorito per la riconferma, anche per la divisione nel campo avversario – Antonino Ruggiano, è sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Todi tricolore e Per Todi con Ruspolini. Alleati che in questi anni si sono spesso scontrati tra loro. Importante, dunque, sarà anche la composizione del nuovo Consiglio comunale. Il candidato del centrosinistra, Fabio Catterini, è appoggiato da una coalizione che vede Pd, M5s, Sinistra per Todi e Civici per. Azione, con Progresso per Todi e Todi Civica, appoggia invece Floriano Pizzichini.

A Narni (55,8%) l’affluenza è stata addirittura di quasi 10 punti inferiore. La più bassa di tutta l’Umbria. Praticamente, a scegliere il nuovo sindaco sarà solo la metà dei narnesi. E considerando i quattro candidati in lizza per la fascia di sindaco, il nuovo primo cittadino avrà comunque raccolto un numero esiguo, in termini assoluti, di schede. I quattro in lizza sono Lorenzo Lucarelli (Pd, Psi, M5s, Lista civica Lucarelli sindaco e Unita’ per Narni sinistra civica ecologista); Cecilia Cari (Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Rinascimento); Roberto Pei (Rifondazione comunista); Maurizio Bufi (lista Maurizio Bufi).

A Cascia scheda amministrativa ritirata dal 63,6% degli aventi diritto (69,65%). L’unico candidato alla fascia di sindaco, l’uscente Mario De Carolis, ha quindi superato la soglia minima dell’affluenza richiesta in questi casi, del 40%. Perché la sua elezione sia confermata, però, occorre che almeno la metà di quelle schede siano votate in modo valido.

Affluenze in crescita a Poggiodomo (85,1%, ma qui i piccoli numeri – gli aventi diritto erano 95 – rendono poco significative le percentuali) e Valtopina 77,5%. Aspirano ad essere sindaco del più piccolo comune dell’Umbria Filippo Marini (Poggiodomo per tutti) e Marina Amori (Crescere insieme). A Valtopina la sfida è tra Lodovico Baldini (lista Esperienza, competenza, innovazione per Valtopina) e Gabriele Coccia (con Valtopina progetto comune).

Affluenza alta anche a Monteleone di Spoleto (81,5%), dove l’uscente Marisa Angelini (Paese è futuro) deve respingere l’assalto tentato da Francesco Pasquali (Aria nuova ripartiamo).

A Deruta affluenza bassa (come lo era stata l’altra volta) con il 63,2% che si è recato alle urne. L’uscente Michele Toniaccini (sostenuto da Cittadini per Deruta) alla vigilia era dato per favorito sulla sfidante Raffaella Diosono (Rilancio e futuro).