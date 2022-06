Referendum, affluenza flop | In meno anche per votare il sindaco AGGIORNAMENTI

L'affluenza per i referendum alle 12 era in media al di sotto del 5% | Sotto di due punti percentuali anche per le amministrative

Affluenza flop per i cinque referendum, in Umbria. Il dato delle ore 12 indica in 4,7% la media di coloro che si hanno ritirato le schede per i referendum nella regione. Un dato ancora più basso di quello nazionale, che si attesta intorno al 5,2%.

Perché i referendum siano validi si deve essere recato alle urne il 50% più uno degli aventi diritto.