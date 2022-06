Deruta, Toniaccini si conferma sindaco per distacco | Le preferenze per il Consiglio

Circa 3 derutesi su 4 tra coloro che si sono recati alle urne hanno ridato fiducia al primo cittadino uscente

Michele Toniaccini si conferma sindaco di Deruta per distacco, come si direbbe in una gara di ciclismo. Il sindaco uscente ha infatti di circa 7 derutesi su 10 che si sono recati alle urne, con la sua lista “Cittadini per Deruta).

La sfidante Raffaella Diosono (Rilancio e futuro) non è stata mai in lizza per la vittoria, sin dall’arrivo dei risultati delle prime sezioni scrutinate.