Elezioni, Gubbio Civica propone Vittorio Fiorucci come candidato sindaco ideale - Tuttoggi.info

Appello alla comunità: “Figura inclusiva e preparata, ridarà alla nostra città la centralità che merita: sosteniamolo insieme”

Gubbio Civica ha il piacere e l’orgoglio di proporre Vittorio Fiorucci come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative, con l’obiettivo di sostenere una figura inclusiva e preparata, capace di ridare alla Città dei Ceri la centralità ed il protagonismo che merita. La proposta, rivolta all’intera comunità eugubina, arriva dal nostro comitato, espressione di Umbria Civica, movimento civico più forte e strutturato della regione. Quella di Vittorio è una figura che incarna lo spirito civico ed i valori che condividiamo: responsabilità, competenza, determinazione nelle scelte e conoscenza del vasto territorio. Eugubino doc, esperto del mondo bancario, sempre al servizio delle imprese del territorio, molto legato alla città, ha sempre partecipato attivamente alla vita associativa della stessa, come persona aperta ed in grado di dialogare con tutti, senza vincoli ideologici, ponendosi sempre e soltanto a servizio del bene comune. Questa candidatura è stata frutto di un percorso di ascolto e confronto avviato da mesi sul territorio, che ha raccolto varie istanze e tracciato la strada verso un profilo forte e trasversale, inclusivo e preparato, capace di unire e di ridare a Gubbio la giusta centralità, superando l’isolamento e le divisioni di questi anni. Raccogliamo con entusiasmo la disponibilità di Vittorio Fiorucci e mettiamo la sua candidatura a disposizione delle forze civiche, sociali, culturali e politiche della città, auspicando un’ampia condivisione. Crediamo fortemente in lui, come un ottimo candidato per ricoprire il ruolo di primo cittadino della nostra amata città, la quale è strategica per l’Umbria e merita maggiore attenzione. Grazie alla sua figura, stimata ed apprezzata in ogni ambito ed al lavoro di squadra, siamo sicuri di riuscire a conquistare il favore dell’intera comunità eugubina: da oggi, sosteniamolo tutti insieme per rendere Gubbio più forte e coesa. Gubbio, 20 febbraio 2024 Coordinamento Comitato GUBBIO CIVICA