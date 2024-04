Elezioni comunali Perugia, c'è Tempi Nuovi – Popolari Uniti a sostegno di Massimo Monni (Perugia Merita) - Tuttoggi.info

Perugia, 10 aprile 2024 – C’è Tempi Nuovi – Popolari Uniti a sostenere la candidatura a sindaco di Perugia di Massimo Monni. Il movimento nazionale fondato e guidato dall’ex ministro Giuseppe Fioroni, in Umbria rappresentato dalla consigliera regionale Donatella Porzi, ha individuato nel candidato di Perugia Merita la figura di riferimento per rappresentare alle elezioni comunali di giugno i valori di un Centro popolare, cattolico, riformista, civico. Valori che costituiscono l’ossatura di un progetto centrista profondamente democratico, che si pone come terza via ad una destra e ad una sinistra che nel capoluogo umbro – come avviene su scala nazionale e a cascata in altre città e regioni – sono espressione dell’estrema radicalizzazione del confronto politico, come dimostra la candidatura a sindaco di due figure che hanno allontanato entrambi i poli dall’area del centro.



Incassata l’investitura ufficiale Massimo Monni commenta: “Ringrazio Giuseppe Fioroni per la fiducia e per il supporto. Tempi Nuovi – Popolari Uniti è l’emblema di un progetto che cresce nello spirito cattolico – popolare e alimentato da valori che continuano ad avere una straordinaria modernità declinati, vissuti e concretamente praticati. Perugia Merita si colloca in questa dimensione centrista, moderata e riformista, con un programma che tiene conto delle diverse istanze dei cittadini per uno sviluppo equilibrato della città e contro ogni logica massimalista, populista e sovranista”.



“Tempi Nuovi – Popolari Uniti – afferma Giuseppe Fioroni – nasce dall’esigenza di proiettare su scala europea, dove si posiziona nella piattaforma del Partito democratico europeo, una nuova offerta politica nazionale in vista delle prossime elezioni. Ho fondato questa forza, aperta a tutte le anime centriste, convinto che il nostro Paese debba ripartire da un centro popolare e riformatore come alternativa al sistema polarizzato, diviso tra Meloni e Schlein, che non riesce a dare risposte alle esigenze e alle speranze di tanti cittadini, tanto che a vincere ormai è l’astensionismo. Anche a Perugia ci troviamo di fronte ad uno scenario analogo e ritengo che Massimo Monni, in coerenza con la sua storia politica, possa incarnare la centralità del pensiero e della cultura cattolico-popolare, sociale e riformista nel ricostruire un luogo politico centrista, dinamico e innovativo in grado di rimotivare i cittadini ad andare al voto”.

“Sin dall’inizio – commenta Donatella Porzi – ho creduto che Massimo Monni fosse la risposta ad un marcato bipolarismo contro il quale è necessario trovare una terza via che, ne sono convinta, può rappresentare un asse trasversale di dialogo tra i moderati del centro-destra e del centro-sinistra. Un Centro credibile ed affidabile è un’area attesa da tempo, che stenta a trovare la sua cittadinanza ma che un movimento come Tempi Nuovi – Popolari Uniti, presente alle prossime elezioni comunali in numerosi territori della nostra regione, è impegnato a realizzare concretamente con un progetto politico di medio/lungo termine, non legato alla sola contingenza politica e scevro da qualsiasi protagonismo personalistico”.