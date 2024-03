Elezioni a Norcia, Cristina Sensi si candida a sindaco. Almeno 4 in corsa

Dopo Filippi, Fausti e il progetto Norcia Unita scende in campo l'ex assessore Sensi. E Alemanno attende alla finestra

Si scalda il clima politico a Norcia in vista delle elezioni comunali di giugno. Almeno 4 i candidati a sindaco che si prospettano, salvo colpi di scena e ripensamenti.

Il primo ad aver annunciato la propria candidatura a primo cittadino è stato Francesco Filippi (“Alleanza per Norcia”), all’indomani della sospensione del sindaco Nicola Alemanno a causa della legge Severino. Altro candidato certo è Giuseppe Fausti, con la lista “Alba per Norcia“. Mentre “Norcia unita” è il progetto politico trasversale creato dall’attuale vicesindaco facente funzione Giuliano Boccanera insieme al capogruppo di “Noi per Norcia” Antonio Duca. E se il sindaco sospeso Alemanno rimane alla finestra, in attesa dell’esito del processo di secondo grado dopo la condanna per abuso d’ufficio in merito alla vicenda della sede della Pro loco (che gli è valsa appunto l’applicazione della legge Severino e la sospensione dalla carica) e che potrebbe rimetterlo in pista in caso di assoluzione, a scendere in campo ufficialmente è stata nelle ultime ore l’ex assessore Cristina Sensi.

Già in Giunta con Alemanno 20 anni fa come assessore all’urbanistica, sua vicesindaco dal 2014 fino alle dimissioni nel 2015, candidata con la Lega alle elezioni regionali del 2019, Cristina Sensi ha formalizzato la nascita della lista “Libera Norcia”.

“Libera Norcia, questa è la denominazione della lista civica con cui mi candiderò alla carica di sindaco alle prossime elezioni amministrative che si terranno l’ 8 e il 9 giugno. Protagonisti del presente e artefici del futuro è lo slogan che caratterizzerà tutta la campagna elettorale. Credo si comprendano già da qui – evidenzia la Sensi – le motivazioni che mi hanno spinto a scendere in campo e gli obiettivi che mi propongo di realizzare. Vivo a Norcia da sempre, ne conosco le potenzialità ed i limiti, sono convinta che questa comunità debba ora riappropriarsi della propria vita, di una quotidianità non più fatta di rassegnazione, ma di nuovo entusiasmo ed operosità, divenendo protagonista del presente ed artefice del futuro.

Libera Norcia vuole essere un invito, un’esortazione a ciascun nursino, affinché insieme si lavori per rendere la nostra città, la nostra comunità, “libera”. Libera innanzitutto dalla Resilienza: a distanza di quasi otto anni dal sisma, è diventato irritante, offensivo, sentirsi definire resilienti, capaci di resistere alle avversità come se fosse un complimento. Un sindaco che abbia a cuore la propria gente deve eliminare o almeno mitigare tutte quelle situazioni di difficoltà che la costringono ad essere resiliente e deve adoperarsi per garantire quella normalità che ormai da troppo tempo manca. Questo sarà il mio primo obiettivo che in sé racchiude praticamente tutto il programma di governo.

La mia azione amministrativa vorrà rendere Norcia libera dallo stato di abbandono in cui versa da tempo, libera dalla sporcizia, dalla disorganizzazione; una città in cui il decoro urbano, l’attenzione ai particolari renda più piacevole viverla a noi residenti e più bella a vedersi ai turisti e agli oriundi che dobbiamo essere in grado di attrarre numerosi.

Norcia libera dall’accondiscendenza verso gli enti sovraordinati, recuperando un ruolo di interlocutore protagonista, rispettoso ma deciso nel difendere e pretendere ciò che a questo territorio spetta. Norcia libera dalla paura, libera di vivere le proprie relazioni con sincerità e trasparenza, recuperando un nuovo senso di comunità e di appartenenza, dando nuova importanza e nuovi spazi alle tante associazioni esistenti e a quelle che vorranno costituirsi;

libera di scegliere e di assicurarsi l’assistenza sanitaria di cui, quale area interna e disagiata, necessita, attenta ai tanti disagi sociali che stanno emergendo; una comunità libera di restare perché vedrà assicurato il lavoro e garantiti i servizi, perché vedrà offerto ai propri figli ciò di cui necessitano al pari dei loro coetanei di altre città.

La mia sarà un’amministrazione aperta al confronto e al dialogo: mi piacerà poter rappresentare un riferimento, essere un buon “pater familias” pronto ad ascoltare i propri concittadini e ad adoperarsi per risolvere loro i problemi. Sono stata assessore, vicesindaco e ho goduto della vostra stima e fiducia anche nella passata tornata elettorale per le regionali; mi avete sostenuta sempre perché sapete bene che sempre mi adopero per dare risposte positive, ma che sono onesta e tempestiva nel dire no quando ciò necessita e nel promettere mai ciò che poi non potrà essere realizzato.

Il programma elettorale che vi presenterò sarà realistico, concreto, fatto di obiettivi immediati e progetti futuri ambiziosi, ma realizzabili. Tutto questo farò con al fianco una squadra fatta di persone libere, oneste, credibili, capaci di affrontare una sfida non certo facile, ma motivate, quanto me, dalla volontà di impegnarsi per migliorare una situazione che non ci piace, consapevoli di poterlo fare. Ci siamo scelti per unità di intenti e di vedute, al di là delle rispettive appartenenze politiche; sono anni ormai che stiamo lavorando a questo progetto: il nostro gruppo è unito, compatto, deciso. Abbiamo scelto di presentarci liberi da appoggi di partito, che non sono mai gratuiti, questo ci ha reso liberi di scegliere la composizione della nostra squadra e ci rende forti di poter chiedere e di realizzare esclusivamente ciò che serve alla nostra comunità. La nostra forza sta nelle nostre idee, nei nostri progetti, nella nostra grande determinazione. La nostra vittoria – conclude – dipenderà da quanto riusciremo a trasmettere tutto ciò a voi cittadini nursini”.

Cristina Sensi annuncia dunque che prossimamente saranno aperte le Pagine Social per rimanere in contatto e aggiornati, mentre per il momento sarà possibile contattare lei e la sua squadra direttamente anche alla mail liberanorcia@gmail.com e al numero di telefono 348 2460478.