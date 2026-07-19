Eleonora morta a 23 anni, oggi i funerali: lutto cittadino a Marsciano - Tuttoggi.info

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Eleonora morta a 23 anni, oggi i funerali: lutto cittadino a Marsciano

Redazione

Eleonora morta a 23 anni, oggi i funerali: lutto cittadino a Marsciano

Dom, 19/07/2026 - 11:04

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Si terranno oggi, alle ore 18, nella chiesa pardocchiale di San Giovanni Battista a Marsciano, i funerali di Eleonora Cruciani, morta a 23 anni sabato scorso mentre faceva jogging.

In occasione dell’estremo saluto alla giovane, molto conosciuta e stimata anche a San Venanzo, il Comune di Marsciano ha proclamato per la giornata odierna il lutto cittadino.

Con la proclamazione del lutto cittadino in particolare si dispone: l’esposizione delle bandiere a mezz’asta (o listate a lutto) sugli edifici comunali e sugli altri uffici pubblici presenti nel territorio comunale; l’invito ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi a sospendere le proprie attività (o ad abbassare le serrande) durante lo svolgimento delle esequie in segno di raccoglimento; il divieto, durante la cerimonia funebre, di tutte le attività ludiche e ricreative e di tutti i comportamenti e le iniziative che contrastino con il carattere solenne della giornata.

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