Edilizia, prezzario regionale aggiornato | La soddisfazione dei costruttori

Prezzario regionale aggiornato, in un periodo in cui superbonus e incentivi per l’edilizia sono al centro della polemica. Una scelta da tempo invocata e per la quale l’associazione dei costruttori dell’Umbria esprime soddisfazione.

Nuovo documento con contesto mutato

“Il nuovo Prezziario – ha commentato il presidente di ANCE Umbria Albano Morelli –

tiene conto del contesto economico generale e si è reso necessario per permettere il

monitoraggio e la registrazione degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali d

costruzione che avevano praticamente bloccato l’esecuzione delle opere pubbliche,

mettendo in grave difficoltà le imprese di costruzione costrette, in virtù dei contratti

d’appalto sottoscritti in precedenza, ad eseguire lavori a prezzi in alcuni casi neanche

sufficienti all’acquisto dei materiali”.