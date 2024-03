"Ecopneus sei un eroe", la scuola media "Pianciani - Manzoni" vince campo da basket | Video - Tuttoggi.info

Importante successo della scuola secondaria di 1°grado Pianciani - Manzoni al concorso "Per un corretto riciclo dei PFU" | Video

L’Istituto comprensivo Spoleto 2, da sempre attivo nel sensibilizzare gli alunni alla sostenibilità ambientale, ha partecipato al progetto Ecopneus “Per un corretto riciclo dei PFU”. Sotto la guida delle professoresse Sara Vecchietti e Maria Concetta Zinghiní, tutte le classi prime della Pianciani, della Pascoli e la 1d Manzoni si sono messe in gioco nella realizzazione di un video che sensibilizzasse ad un uso consapevole degli pneumatici fuori uso.

La 1d Manzoni, con la realizzazione del video “Nuova vita ai PFU – Ecopneus sei un eroe” si è aggiudicata il primo premio: un campo removibile per il basket 3×3, realizzato in gomma riciclata.

“Il premio ottenuto – spiegano dalla scuola secondaria di primo grado – resterà come forte messaggio di legalità e tutela ambientale nel nostro istituto a testimonianza dell’impegno che l’intera comunità scolastica dedica a formare futuri cittadini responsabili e consapevoli”.

Lanciato oltre 10 anni fa, il progetto di Ecopneus e Legambiente ha già coinvolto 11 regioni d’Italia, circa 12.000 studenti e 4.200 docenti,con l’obiettivo di sensibilizzare e aiutare le giovani generazioni a conoscere e comprendere i benefici derivanti dalla corretta gestione dei PFU: un impegno che ciascun cittadino può e deve alimentare scegliendo di acquistare legalmente gli pneumatici nuovi, contro la vendita in nero che alimenta l’abbandono sul territorio. “Anche attraverso la partecipazione ad iniziative come questa che l’Istituto comprensivo Spoleto 2 vuole guidare i ragazzi verso un percorso di consapevolezza della sostenibilità, del riciclo e del rispetto dell’ambiente con l’obiettivo di stimolare l’adozione di comportamenti e stili di vita più consapevoli, nella certezza di contribuire a far si che la società di domani sia in grado di contrastare ed eliminare definitivamente i flussi di abbandono illegale che ancora persistono in tutta Italia.

Un plauso dunque a tutti i nostri ” futuri cittadini” che hanno dimostrato impegno, creatività e responsabilità!“.