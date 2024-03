Per un corretto riciclo degli Pneumatici Fuori Uso: in Umbria Ecopneus e Legambiente premiano le due classi vincitrici - Tuttoggi.info

Vincono questa XII edizione, l’Istituto Comprensivo Pianciani-Manzoni di Spoleto con il video “Nuova vita ai PFU-Ecopneus sei un eroe” e il Liceo Linguistico Gandhi di Narni Scalo con il video “Destinazione Futuro”

Si è conclusa la XII edizione del progetto educativo “Per un corretto riciclo degli Pneumatici Fuori Uso”, promosso da Ecopneus, società senza scopo di lucro principale responsabile nella gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) in Italia, in collaborazione con Legambiente. Un’iniziativa di carattere nazionale, che quest’anno, ha visto la partecipazione sia delle scuole secondarie di primo grado che a quelle di secondo grado dell’Umbria, affiancate dagli educatori dell’Associazione ambientalista, che hanno approfondito i temi del riciclo e della gomma riciclata da PFU, un materiale sostenibile con molteplici potenzialità di utilizzo. Lanciato oltre 10 anni fa, il progetto di Ecopneus e Legambiente ha già coinvolto 11 regioni d’Italia, circa 12.000 studenti e 4.200 docenti, con l’obiettivo di sensibilizzare e aiutare le giovani generazioni a conoscere e comprendere i benefici derivanti dalla corretta gestione dei PFU: un impegno che ciascun cittadino può e deve alimentare scegliendo di acquistare legalmente gli pneumatici nuovi, contro la vendita in nero che alimenta l’abbandono sul territorio. Ad aggiudicarsi il primo premio di quest’edizione, tra le scuole secondarie di primo grado, è stato l’Istituto Comprensivo Pianciani-Manzoni di Spoleto con il video dal titolo “Nuova vita ai PFU-Ecopneus sei un eroe”. Tra le scuole secondarie di secondo grado, invece, si è classificato primo con il video “Destinazione Futuro”, il Liceo Linguistico Gandhi di Narni Scalo, che ha ottenuto anche il premio social, grazie alla votazione da parte degli utenti del video, pubblicato sulla pagina Facebook di Legambiente Scuola Formazione, insieme ad un’altra selezione di contenuti. Le due classi vincitrici sono state premiate da Ecopneus con un campo removibile per il basket 3×3, realizzato in gomma riciclata, per promuovere e sostenere l’attività sportiva nelle scuole, in sicurezza e su una superficie sostenibile e performante. A giudicare i lavori delle diverse classi e scegliere i vincitori è stata una Giuria Tecnica di esperti composta da rappresentati del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Ecopneus e di Legambiente. “Aver riscosso un grande successo e un’ampia partecipazione da parte degli studenti della regione è per noi motivo di grande orgoglio. – dichiara Giorgio Pisano, Responsabile Sviluppo Mercati di Ecopneus – Un’iniziativa con la quale vogliamo guidare i ragazzi verso un percorso di consapevolezza della sostenibilità, del riciclo e del rispetto dell’ambiente con l’obiettivo di stimolare l’adozione di un comportamento e di uno stile di vita più consapevole. Un impegno che abbiamo promosso affinché la società di domani sia in grado di contrastare ed eliminare definitivamente i flussi di abbandono illegale che ancora persistono in tutta Italia.” “Siamo molto fieri dei risultati della XII edizione di questo importante progetto educativo – dichiara Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente -. Un percorso che mette al centro le nuove generazioni e la loro educazione, con attività ludiche e formative relative ai temi della legalità e dell’economia circolare, come la corretta gestione degli Pneumatici fuori uso. Lo abbiamo raccontato quest’anno con la nostra campagna congressuale: l’economia circolare è uno dei pilastri della transizione ecologica e un settore cruciale su cui l’Italia deve puntare, partendo dalle tante eccellenze già presenti nel nostro Paese, come quella di Ecopneus. Una consapevolezza sempre più radicata nelle ragazze e nei ragazzi incontrati in questi mesi che ci fa ben sperare per il futuro del Pianeta, che avrà dalla sua cittadini consapevoli e attenti difensori dell’ambiente”. “Il percorso didattico e la collaborazione con Ecopneus, ci hanno dato la possibilità di rafforzare la relazione con molti Istituti Comprensivi dell’Umbria, con cui abbiamo approfondito temi a noi cari, come la legalità e l’economia circolare”, dichiara Brigida Stanziola, Direttrice Legambiente Umbria. “Settori sui quali continuare a lavorare e sui quali sensibilizzare a tutti i livelli anche dopo la fine di questo dinamico ed interessante percorso. Abbiamo sempre più bisogno di occasioni per accendere i riflettori sulle esperienze virtuose che operano a livello nazionale e regionale nel settore dell’economia circolare ed è anche per questo che siamo soddisfatti della collaborazione con Ecopneus e dei risultati raggiunti”. Il progetto Educational di Ecopneus e Legambiente si inserisce all’interno di un contenitore di iniziative formative connesse alle buone pratiche per il corretto recupero degli Pneumatici Fuori Uso: un fattore determinante per la costruzione di una cultura del riciclo e della legalità nelle nuove generazioni, che contribuisce anche ad accelerare la transizione del Paese verso l’economia circolare. Dal 2012, attraverso il progetto Educational, Ecopneus ha donato in totale 11 superfici sportive che hanno permesso di riqualificare palestre e dotare le scuole di nuove infrastrutture sostenibili e performanti, divenute spazio di aggregazione per praticare sport a beneficio degli studenti e delle associazioni sportive territoriali; ma non solo, nel corso degli anni Ecopneus ha donato elementi di arredo urbano composti da panchine, e playground colorati in gomma riciclata per riqualificare 5 aree ospitate nelle scuole, rendendo le aree luogo di incontro e condivisione accoglienti, colorate e green. Premi che restano come forte messaggio di legalità e tutela ambientale nei luoghi dove si formano le nuove generazioni. CHI È ECOPNEUS: Ecopneus è la società consortile senza scopo di lucro che ogni anno gestisce il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero di mediamente 200.000 tonnellate di Pneumatici Fuori Uso. Oltre a queste attività, Ecopneus, costituito dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia, trasforma la gomma riciclata in un materiale utilizzabile per il recupero energetico o in molteplici altre applicazioni: sport, infrastrutture, benessere animale, arredo urbano e asfalti. (www.ecopneus.it)