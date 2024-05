Ecco la nuova “casa” degli avvocati di Perugia | LE IMMAGINI

Inaugurata la sede operativa dell'Ordine in piazza IV Novembre

Inaugurata la nuova sede operativa dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, in piazza IV Novembre n. 36. Inaugurazione avvenuta nell’anno in cui si celebra il 150esimo anniversario della costituzione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.

L’attuale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia ha voluto celebrare la ricorrenza mettendo a disposizione dei propri iscritti una nuova sede operativa, bella e funzionale. Caratterizzata da ampie sale affrescate, la “casa degli avvocati” si affaccia direttamente su Piazza IV Novembre e, simbolicamente, sulla

Fontana Maggiore.

Gli spazi destinati a ospitare la Segreteria e gli Uffici amministrativi dell’Ordine degli Avvocati di Perugia consentono di accogliere anche Segreteria e locali destinati alla Fondazione Forense “Giovanni Dean” ed

al relativo Organismo di mediazione forense, garantendo una razionalizzazione di risorse e servizi a disposizione dell’Avvocatura e della cittadinanza tutta.

Oltre alla sala consiliare, fruibile dietro prenotazione anche per ospitare le riunioni dei Direttivi delle molteplici associazioni forensi e dei Comitati operanti sul territorio, e alla sala presidenziale, in

uso al Consiglio distrettuale di disciplina, alle Commissioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o per lo svolgimento delle mediazioni, la nuova sede comprende anche una sala convegni, con una capienza di circa 50 posti, collegata alla sala polifunzionale presso la quale è presente un grande schermo che

consente la proiezione dell’attiguo evento in corso, così da permettere la partecipazione al medesimo di circa cento persone.

Questo spazio è adibito allo svolgimento delle lezioni della Scuola forense e del Corso per l’iscrizione all’Albo dei difensori d’ufficio, in modo da consentire l’organizzazione libera e lo svolgimento in piena

autonomia delle dette attività formative, antecedentemente svolte presso diverse sedi in base alle disponibilità accordate. Servirà anche per ospitare convegni ed eventi formativi, dietro apposita prenotazione.

L’ampia sala polifunzionale, a disposizione degli avvocati perugini nonché di professionisti fuori sede, oltre a consentire la consultazione di banche dati giuridiche per le quali sono state apprestate due

postazioni, è stata pensata quale luogo di confronto, incontro e aggregazione, particolarmente importanti per ritrovare quel senso di comunità andato ad affievolirsi nel recente passato.

“La scelta dell’Ordine degli Avvocati, oltre ad essere determinata da

motivazioni funzionali e di rappresentanza – viene spiegato in unanota – è ispirata anche dal chiaro

intento di valorizzare il ruolo dell’avvocato nel tessuto sociale, nell’auspicio che la medesima possa essere una ‘Nuova Casa’ per tutta l’Avvocatura”.

All’inaugurazione erano presenti il preftto Armando Gradoni, il questore Fausto Lamparelli, il

sindaco Andrea Romizi, l’arcivescovo di Perugia e Città della Pieve Ivan Maffeis, la presidente della Sezione Civile della Corte d’Appello Claudia Matteini, la presidente del Tribunale di Perugia Mariella Roberti, il notaio Mario Biavati proprietario dell’immobile, il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia Carlo Orlando, oltre a tutti i consiglieri e numerosi rappresentanti della

magistratura e delle istituzioni cittadine.