E45, minaccia e insulta tutti in area di servizio, 37enne ubriaco si becca tre denunce - Tuttoggi

A chiamare le forze dell'ordine è stata la compagna, spaventata dal comportamento aggressivo dell'uomo | Minacciati pure gli agenti della Stradale e i carabinieri, il giovane è stato infine portato in ospedale

E45 ancora “teatro” di episodi di cronaca, stavolta in un’area di servizio, dove la Polizia Stradale è dovuta intervenire per la presenza di una persona particolarmente aggressiva.

Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da una donna che, agitata e spaventata, ha dichiarato di trovarsi in difficoltà per via dell’atteggiamento molesto assunto dal compagno, in evidente stato di ebrezza.