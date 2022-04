A folle velocità e contromano per seminare Polizia "Non ho la patente", maxi multa a 24enne - Tuttoggi

Il giovane, incurante, ha addirittura cercato di darsi alla fuga cercando di far perdere le proprie tracce lungo le vie del centro abitato di Umbertide. Il tentativo di eludere i controlli non è però andato a buon fine, perché il fuggitivo si è infilato in un vicolo cieco, arrestando inevitabilmente la sua corsa.

Sentito dagli agenti in merito alla sua “fretta”, il ragazzo – un 24enne di origine marocchina – si è giustificato confessando di essere privo della patente di guida (mai conseguita) e di temere quindi le sicure sanzioni che gli sarebbero state comminate.

Dopo averlo accompagnato in questura, i poliziotti gli hanno contestato le sanzioni previste per guida senza patente, per non essersi fermato all’alt e per aver percorso alcune strade contromano. Contando inoltre ben altre 4 infrazioni al Codice della Strada, al 24enne, complessivamente, è toccata una maxi multa da 5.000 euro.