E45, da lunedì cantiere a Bosco: la nuova viabilità

Da lunedì 19 ottobre lavori sulla E45 in località Bosco, nel comune di Perugia. Si tratta di una prosecuzione dei tratti già completati.

Per consentire lo svolgimento degli interventi, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera, mentre lo svincolo di Bosco sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Ponte Felcino.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 30 novembre.

Si tratta dei lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas (Gruppo FS italiane) a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino.