E’ Valentina la prima dama del Rione di Porta Sole GALLERY

E’ Valentina Di Mambro la prima dama del Magnifico Rione di Porta Sole. Il Rione ha votato nella sua sede la sua prima dama che lo rappresenterà alla settima edizione di Perugia 1416, la rievocazione storica in programma a Perugia dal 9 al 12 giugno 2022.

A vincere la selezione è stata appunto Valentina Di Mambro. Rionale doc, vive in centro storico a Perugia. Ha 37 anni ed è un’imprenditrice che collabora con alcune aziende di moda italiana, come responsabile produzione in Cina (parla cinese e inglese fluentemente), e collabora anche come modella con una nota azienda di abbigliamento perugina. “Sono realmente onorata di rappresentare il mio rione – afferma Valentina subito dopo la sua elezione – e sono sinceramente grata verso tutti gli organizzatori della manifestazione di Perugia 1416, perché è solo grazie alla loro dedizione ed amore per le tradizioni di questa città che una manifestazione così densa di significo culturale ed arte può avere luogo. In un mondo di social e comunicazione alterata dai mezzi telematici queste attività genuine, che parlano della nostra terra e della nostra storia, dovrebbero essere incentivate e supportate”.