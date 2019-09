E’ perugino il make-up artist che fa brillare ancora di più le stelle del cinema

Con la sua abilità rende più belle le star. Anche quelle che brillano sotto i riflettori del cinema. Il make-up artist perugino Graziano Giammaroni è stato, dietro le quinte, uno dei protagonisti della 76esima Mostra internazionale del cinema di Venezia.

E tornato in Umbria, Giammaroni sente già il “mal di Venezia”. Partito da Perugia alla volta della città lagunare, durante la settimana dedicata alla settima arte, Giammaroni si è ritrovato tra luci e paillette che hanno il potere di inebriare e abbagliare, ma per lui Venezia è stata un’esperienza entusiasmante e, allo stesso tempo, formativa dal punto di vista umano e professionale.

Già dal primo giorno, poco dopo essere arrivato nello spazio Area stile all’interno del Tennis club di Venezia, è stato mandato all’Hotel Excelsior di Venezia a truccare il cast di attori di uno dei film internazionali in concorso, “Guest of Honour”. Ma per il make-up artist Graziano Giammaroni era solo l’inizio, perché il regista canadese Atom Egoyan, attento alle maestranze del ‘dietro le quinte’, lo ha voluto a sfilare sul red carpet insieme a lui e agli attori e, in seguito, insieme a loro in occasione della presentazione del film.

I giorni seguenti, per Giammaroni, sono stati un concentrato di emozioni crescenti, chiamato a truccare, tra gli altri, Annalisa Maiocca della serie “Gomorra”, Klaudia Pepe di “Amici” e l’attrice Claudia Conte. Quello che porta con sé sono le gratificazioni personali, ricevute anche dalle attrici che ha truccato, per l’empatia e la complicità che è riuscito a creare dal punto di vista professionale.

Una tre giorni intrisa di emozioni e soddisfazioni. “Emozioni – ha commentato Giammaroni – che non si possono descrivere con le parole. Mi avrebbero voluto per l’intera settimana, ma per un impegno preso in precedenza, ho dovuto declinare. Quello che porto nel cuore è il rapporto umano che sono riuscito a creare, nonostante sembri un mondo fantastico”.

