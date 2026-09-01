E' morto Carlo Cristini, storico dirigente della Libera Caccia - Tuttoggi.info

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E’ morto Carlo Cristini, storico dirigente della Libera Caccia

Redazione

E’ morto Carlo Cristini, storico dirigente della Libera Caccia

Mar, 01/09/2026 - 12:48

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Mondo venatorio in lutto per la morte di Carlo Paolo Cristini, appassionato cacciatore e per anni dirigente dell’Associazione Nazionale Libera Caccia.

Cristini è stato infatti presidente provinciale di Perugia ANLC e dirigente storico insignito di attestato di benemerenza nazionale, facendo parte del collegio dei probiviri. Si deve a Carlo Paolo Cristini la configurazione della bandiera che Libera Caccia ha adottato come proprio simbolo.

Cristini ha portato avanti le istanze del mondo venatorio, ad ogni livello, con competenza e autentica passione, divenendo punto di riferimento per il mondo venatorio.

Cordoglio alla famiglia e alla comunità venatoria altotiberina e umbra è stato espresso dal presidente nazionale ANLC Paolo Sparvoli, dal presidente regionale Lando Loretoni e dai presidenti provinciali di Perugia, Mirco Cenci, e Terni, Sauro Zara.

(nella foto Carlo Cristini interviene in un incontro pubblico, seduto accanto a lui il presidente nazionale ANLC Paolo Sparvoli)

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