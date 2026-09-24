 Pecoraro Scanio "Proporre ritorno a nucleare significa non affrontare emergenze" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Pecoraro Scanio “Proporre ritorno a nucleare significa non affrontare emergenze”

ItalPress

Pecoraro Scanio “Proporre ritorno a nucleare significa non affrontare emergenze”

Gio, 24/09/2026 - 17:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “Proporre il ritorno al nucleare nel 2026, dopo due referendum che hanno chiaramente respinto questa scelta e mentre l’Italia non ha ancora risolto il problema del deposito e della gestione delle scorie radioattive, significa non affrontare le reali emergenze energetiche del Paese”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital. Secondo Pecoraro Scanio “è paradossale che l’Italia, che dispone di competenze avanzate nel solare, nell’eolico, nella geotermia e vanta una storica tradizione nell’idroelettrico, invece di valorizzare queste eccellenze torni a discutere di piccoli reattori nucleari che non offrono ancora certezze tecnologiche e che incontrerebbero forti resistenze nei territori”.
(ITALPRESS).

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!