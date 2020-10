E 45, da lunedì chiuso lo svincolo di Balzano

E 45, d lunedì 26 ottobre lavori su un nuovo tratto della carreggiata sud in località Balanzano, in prosecuzione dei tratti già completati.

Per consentire lo svolgimento degli interventi, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera (dal km 68,800 al km 65,700), mentre lo svincolo di Balanzano sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma.

In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Montebello.

La riapertura dello svincolo è prevista per fine novembre, mentre il completamento dell’intera fase è previsto entro il 19 dicembre.

I lavori sulla E 45

Proseguono dunque i lavori di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas (Gruppo FS italiane) a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino.