Due vie di Gubbio set del film con Fabio Rovazzi e Lillo | E le luminarie aspettano... - Tuttoggi

In via dei Consoli e via XX Settembre niente luci di Natale almeno fino a venerdì 26 novembre, qui avranno infatti luogo le riprese di "Con chi viaggi", il nuovo film degli Younuts!

“Causa” Fabio Rovazzi non tutte le vie del centro storico di Gubbio, in questi giorni, si illumineranno in vista del Natale. Via dei Consoli e via XX Settembre resteranno “spente” “almeno fino a venerdì 26 novembre” come annunciato da amministrazione comunale e organizzatori di Christmas Land, circuito di eventi natalizi che prenderà il via sabato prossimo (20 novembre).

Il cuore della Città dei Ceri, nello specifico queste due arterie, diventeranno infatti il set del nuovo film degli Younuts! – dal titolo “Con chi viaggi” – che vedrà protagonisti proprio Fabio Rovazzi, Lillo Petrolo, Alessandra Mastronardi e Michela De Rossi.

Nessun addobbo dunque per questa zona di Gubbio, dove le luci di Natale risulterebbero effettivamente “fuorvianti” rispetto al tema del film, una commedia “on the road” tra risate e colpi di scena. Il film, girato proprio tra Roma e l’Umbria, è prodotto da Lucky Red, che lo porterà nella sale nel 2022.

Dopo “Il Vegetale” (2018) dove interpretava sé stesso Fabio Rovazzi per la prima volta vestirà un ruolo da attore protagonista: nel film interpreta Michele, che grazie ad un’app di car-sharing incontra nel suo tragitto Paolo (Lillo), Elisa (Michela De Rossi) e Anna (Alessandra Mastronardi). Un viaggio imprevedibile che cambierà le vite di tutti i personaggi.